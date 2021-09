Covid: Brasil tem 753 mortes nas últimas 24h - Reprodução

Publicado 09/09/2021 18:48 | Atualizado 09/09/2021 18:49

São paulo - Com 753 óbitos registrados nas últimas 24h, o Brasil chegou as 585.174 mortes em decorrência da covid-19. A média móvel dos últimos sete dias segue em queda, fechando o dia em 466. No mesmo período, foram 30.891 novos casos positivos, totalizando 20.958.899. A média móvel de casos é de 18.343.



Os dados são compilados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Desde o início de junho do ano passado, o grupo informa os dados referente a pandemia da covid-19 após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.



São Paulo é o estado com mais casos (4.298.180) e mortes (146.828). Na estatística de infectados, é seguido por Minas Gerais (2.088.668), Paraná (1.472.984) e Rio Grande do Sul (1.415.177).



Já no ranking dos que mais perderam vidas, o segundo colocado é o Rio de Janeiro (63.545). Minas Gerais vem em seguida (53.424), assim como Paraná (37.904) e Rio Grande do Sul (34.400).



De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 222.695.925 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Em relação as mortes, 4.602.158 foram a óbito em decorrência da covid-19 em todo o mundo, sendo o Brasil o segundo país com maior número de vítimas da doença. A universidade aponta que 5.594.079.955 doses da vacina já foram aplicadas.