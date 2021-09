Homem foi preso temporariamente suspeito de matar um colega de trabalho e decepar o pênis dele - Reprodução

Publicado 09/09/2021 17:40 | Atualizado 09/09/2021 18:00

Um homem de 48 anos foi preso temporariamente por suspeita de matar um colega de trabalho, decepar o pênis dele e colocar o órgão genital dentro de uma panela. À Polícia Civil, ele contou que matou o colega, de 56 anos, pois se recusou a fazer sexo com a vítima. O crime ocorreu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, no último dia 28. A polícia prendeu o suspeito na manhã desta quarta-feira, 8, na cidade de São Vicente.

Na ocasião do crime, segundo a corporação, o corpo da vítima foi encontrado na faixa de areia da praia, no bairro Gaivota. Durante os trabalhos, os agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém descobriram que o crime aconteceu em uma pousada, localizada em frente à praia. No quarto em que o homem se hospedava, havia manchas de sangue e, dentro de uma panela, o órgão genital da vítima, que havia sido decepado.



Além disso, dentro do cômodo vistoriado, foram encontrados documentos e alguns eppendorfs (pinos) de cocaína já vazios, uma faca e roupas reviradas, conforme informou a Polícia Civil. Os materiais foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística para perícia.



Após a identificação do suspeito, foi requisitada sua prisão temporária, que foi atendida pelo Poder Judiciário. Ele foi capturado em sua residência, no centro de São Vicente, e informou que teria como motivação uma desavença dentro do quarto.

"O homem alegou que após terem usado drogas, a vítima teria tentado investir sexualmente contra ele, o qual recusou e cometeu o crime. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Peruíbe. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Peruíbe", finalizou a Polícia Civil em nota.