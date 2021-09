Homem mais alto do Brasil: Joelison Fernandes da Silva, 36 anos, conhecido como Ninão, terá que amputar a perna por causa de uma infecção - Reprodução/Arquivo pessoal

Publicado 17/09/2021 21:01 | Atualizado 17/09/2021 21:04

João Pessoa - O homem mais alto do Brasil terá que amputar a perna direita por causa de uma infeção provocada por uma osteomielite, doença que atinge o osso. Com o mebro inferior medindo 2,37 metros e pesando 200 quilos, Joelison Fernandes da Silva, 36 anos, conhecido como Ninão, tem enfrentado dificuldades para se locomover.

A osteomelite pode ser causada por bactérias ou fungos, atinge o osso, e tem como um dos principais sintomas a dor. "Não sabia o que era. Fui diagnosticando quando já tava muito avançado [o comprometimento da perna]”, revelou Joelison ao G1.

“É uma decisão dura e dolorosa, mas pra eu ter uma vida normal, é mais fácil andar com prótese do que com o pé. A gente decidiu fazer a amputação com a esperança de uma vida melhor, de voltar andar caminhar, andar, trabalhar, que era o que eu fazia antes. [...] Eu era muito feliz com isso”, desabafou.