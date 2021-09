Momento que assaltante beija mão da atendente - Divulgação / Instagram

Publicado 17/09/2021 21:11

Uma padaria foi assaltada por dois jovens na manhã desta sexta-feira, 17, em Maceió. No final da ação, registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, um dos assaltantes se despede da atendente com um beijo na mão.



As imagens foram divulgadas no perfil do comércio no Instagram, em uma tentativa de identificar os criminosos. No vídeo é possível ver o momento em que o criminoso segue a funcionária até o caixa, onde ela retira o dinheiro e entrega a ele, que beija sua mão e foge. O vídeo ainda mostra quando a dupla sai do estabelecimento correndo a pé.

Veja o vídeo: