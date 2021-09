Bolsonaro entre os filhos Flávio e Eduardo - Reprodução Facebook

Bolsonaro entre os filhos Flávio e Eduardo Reprodução Facebook

Publicado 29/09/2021 18:03 | Atualizado 29/09/2021 18:13

Brasília - Internautas e políticos resgataram, nesta quarta-feira (29), duas publicações em que os filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) elogiam o protocolo adotado pela Prevent Senior no tratamento da Covid-19. Nos posts, Flávio e Eduardo tecem elogios a companhia e a metodologia adotada por ela no combate à doença. Atualmente, a empresa é investigada na CPI da Covid por omitir mortes ocasionadas pelo coronavírus e tratar pacientes com o 'kit Covid', que não tem comprovação científica, sem que eles e seus familiares soubessem.

fotogaleria

"Prevent Senior diz ter estabilizado a situação, tem vagas de UTI, já deu alta parea 400 pacientes, que tiveram Covid-19, e criou protocolo que reduziu de 14 para 7 dias tempo de uso de respiradores. SUS nunca a procurou para saber qual foi o protocolo usado”, escreveu o senador na publicação feita em 18 de abril do ano passado.

Já Eduardo compartilhou em 19 de abril de 2020: "Dia ruim para quem torce pelo vírus. Parabéns a Prevent Senior. Isto é uma pesquisa séria, feita com ciência e não com politicagem".

Repercussão

As postagens foram resgatadas por internautas durante o depoimento à comissão do empresário bolsonarista Luciano Hang. Flávio Bolsonaro, que não é integrante da CPI, apareceu para acompanhar a fala de Hang após 17 sessões sem ir.

Políticos de oposição também questionaram o apoio dos filhos do presidente a Prevent Senior. O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) afirmou que Flávio Bolsonaro “quer esconder esse tuíte”. Já o deputado federal Bonh Gass (PT-RS), compartilhou a mesma imagem e ironizou seu conteúdo.

O deputado Alexandre Frota também ironizou o fato. "Deus perdoa, mas o print não", destacou ele.

Veja os tweets: