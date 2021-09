Presidente da CPI da Covid, Senador Omar Aziz - Jefferson Rudy/Agência Senado

Presidente da CPI da Covid, Senador Omar AzizJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 30/09/2021 11:24

Brasília - Depois de passar do prazo estipulado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL), o relatório final da CPI da Covid deve ser apresentado no dia 19 de outubro, conforme anunciou o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), nesta quinta-feira, 30. Apesar do adiamento, Calheiros afirmou que o documento já está "praticamente pronto". Na sessão desta quinta, acontecerá a oitiva do empresário Otávio Fakhoury, acusado de financiar a disseminação de notícias falsas.

Durante o início da sessão, Aziz afirmou que Calheiros deve apresentar o relatório no dia 19 de outubro e a votação entre os senadores deve acontecer logo em seguida, no dia 20. Ele disse, ainda, que esse prazo só será adiado "se houver um fato muito grave e relevante, de um ponto de vista novo, nós assim abriríamos exceção para ouvir". Assista:

Omar Aziz, presidente da #CPIdaCovid, fala sobre o cronograma para os próximos dias. A previsão é que Renan Calheiros entregue o relatório final da comissão no dia 19 de outubro. #ODia pic.twitter.com/o8NpKCEsiC — Jornal O Dia (@jornalodia) September 30, 2021

O presidente da CPI também informou qual será a programação da comissão para os próximos dias. A previsão é os senadores ouçam Carlos Alberto Sá, executivo e proprietário da VTCLog, na terça-feira, 5. De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a empresa movimentou de forma suspeita R$ 117 milhões nos últimos dois anos.



Já na quarta-feira, 6, Aziz sugeriu que a CPI ouça um dos médicos que trabalhava na Prevent Senior. Na quinta-feira, 7, deve prestar depoimento um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS).



Depoimento de Otávio Fakhoury

O depoente desta quinta-feira é o empresário Otávio Fakhoury. Ele também é vice-presidente do Instituto Força Brasil, que aparece nas investigações da CPI como intermediário entre a empresa Davati Medical Supply e o Ministério da Saúde. A maior parte das informações que a CPI possui com relação a Fakhoury, no entanto, se referem ao financiamento e à disseminação de fake news.



Em entrevista antes da oitiva, o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), reforçou a importância do depoimento de Fakhoury e lamentou o fato do empresário ter recorrido à um habeas corpus para ficar em silêncio. Randolfe considera que o empresário é o principal financiador e disseminador de fake news que levaram ao agravamento da pandemia, contrárias, por exemplo, ao uso da máscara e à vacinação, e favoráveis a um "tratamento precoce" sem eficácia. Assista:







Em coletiva, senador Randolfe fala sobre importância do depoimento de hoje à CPI.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/dQ09PCSbQG — Jornal O Dia (@jornalodia) September 30, 2021

Já Aziz, momentos antes do depoimento ironizou a ausência dos senadores que, nesta quarta-feira, 29, chegaram à CPI junto com o depoente Luciano Hang, que chamou de "trupe de bolsonaristas".

"A tropa de choque não está aqui para defendê-lo, disse Omar ao depoente.

Acompanhe a sessão ao vivo: