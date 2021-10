CPI da Câmara foi aprovada três dias após Alesp decidir pela instalação no âmbito estadual - Divulgação

Publicado 30/09/2021 17:21

São Paulo - As irregularidades apontadas na Prevent Senior durante a pandemia serão apuradas em uma terceira Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Além da CPI no Senado, que trouxe à tona as denúncias de médicos, e da CPI da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), anunciada na última segunda-feira (27), a Câmara Municipal da capital paulista também fará uma investigação.



A medida foi aprovada pelos vereadores em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (30). Ela atende a um requerimento apresentado pelo edil Antonio Donato (PT), que pediu brevidade no início dos trabalho.