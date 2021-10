O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 06/10/2021 09:21 | Atualizado 06/10/2021 09:21

Brasília - A CPI da Covid estuda a possibilidade de pedir o indiciamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) e do vereador carioca Carlos Bolsonaro. Além dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e do próprio, já que o senador e relator Renan Calheiros (MDB-AL) revelou que "com certeza" pedirá o indiciamento do mandatário, pessoas próximas do 'núcleo bolsonarista' também estão na mira dos senadores membros da comissão parlamentar de inquérito.

Segundo as informações das jornalistas Malu Gaspar e Mariana Carneiro, entre aqueles que podem integrar o relatório final, destaca-se o o ex-secretário de Comunicação da presidência da República, Fábio Wajngarten e o assessor internacional da presidência da República, Filipe Martins.

É esperado que mais de 30 pessoas estejam incluídas no relatório final, previsto para ser apresentado em 19 de outubro e votado no dia seguinte. Estes quatro poderão estar no capítulo que trata sobre a disseminação de fake news.

Renan Calheiros, de acordo com pessoas próximas e envolvidas na elaboração do relatório, baseia-se na troca de mensagens dos filhos de Jair Bolsonaro provas que atestariam para o envolvimento da dupla em esquemas de propagação de notícias falsas referentes a pandemia do novo coronavírus e do uso de remédios sem eficácia para seu tratamento.

A primeira reunião entre os membros da CPI da Covid para a exposição da primeira versão do relatório ocorrerá até o próximo dia 15. Até lá, as discussões sobre o indiciamento do núcleo bolsonarista continuam. Ainda há a possibilidade da inclusão do ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello.