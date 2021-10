Em 2020, o Santuário realizou celebrações de forma virtual, sem a presença de devotos em seu interior - Thiago Leon/Santuário Nacional

Em 2020, o Santuário realizou celebrações de forma virtual, sem a presença de devotos em seu interiorThiago Leon/Santuário Nacional

Publicado 12/10/2021 11:22

Além de celebrarem o Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 12 de outubro, este ano os fiéis ganharam mais um motivo para agradecer: o retorno das celebrações presenciais. Diferentemente do ano passado, marcado pelas missas restritas à funcionários e responsáveis, neste feriado o Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista, está aberto para receber milhares de fiéis.

Apesar da reabertura, o local está atuando com restrição no número de pessoas nos espaços, verificação de temperatura, higienização de mãos e uso obrigatório de máscaras, visando a saúde e segurança de todos. O interior da basílica, por exemplo, que tem capacidade para reunir até 35 mil fiéis por celebração, está limitado ao número de 2,5 mil participantes. Em compensação, o número de missas foi multiplicado. Ao todo, 14 celebrações vão acontecer nesta terça-feira. No ano passado, o Santuário realizou celebrações de forma virtual, sem a presença de devotos em seu interior, por causa da pandemia da covid-19.



Durante a missa das 9h, a mais tradicional da festa, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, lamentou as 600 mil vidas perdidas pela doença e exaltou a importância da ciência. Durante o sermão, Brandes reforçou a importância da união dos brasileiros diante dos casos de fome e afirmou "para ser pátria amada não pode ser pátria armada". Estavam na missa os ministros da Cidadania, João Roma, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.

"Para ser pátria amada seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma república sem mentira e sem fake news. Pátria amada sem corrupção. E pátria amada com fraternidade. Todos irmãos construindo a grande família brasileira", disse o arcebispo.

"Mãe Aparecida, muito obrigado porque na pandemia a senhora foi consoladora, conselheira, mestra, companheira e guia do povo brasileiro que hoje te agradece de coração porque vacina sim, ciência sim e Nossa Senhora Aparecida junto salvando o povo brasileiro (...) Quero pedir que cada um de nós abrace o Brasil. Abrace o nosso povo. A começar pelo povo mais original, vamos abraçar os nossos índios, primeiro povo dessa terra. Vamos abraçar os negros, que logo vieram fazer parte desta terra. Vamos abraçar os europeus que aqui chegaram", complementou.

Por ser um ano atípico, ainda com algumas restrições por causa da pandemia, o Santuário não fez uma previsão de público para o feriado deste ano. A prefeitura da cidade também não deu uma previsão sobre o número de romeiros. Para a prefeitura, o feriado deste ano deve ser de muito movimento em Aparecida, mas não nas mesmas proporções de anos anteriores ao da pandemia.



A expectativa do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Aparecida (Senhores) para este ano é de uma ocupação em torno de 50% em suas 280 hospedagens associadas.



Segundo Valdecir Henrique Damião, vice-presidente do sindicato, apesar da recuperação em relação ao ano passado, quando não houve ocupação pelo Santuário estar fechado, a ocupação dos hotéis neste ano ainda é inferior a 2019, antes da pandemia.

Neste ano, a novena e a festa para a Padroeira do Brasil têm como tema Com Maria, Somos Povo de Deus, Unidos pela Aliança.

Programação



Ao longo do dia, ainda estão previstas quatro celebrações que serão transmitidas. São elas: a Missa das crianças, às 12h; a Consagração Solene na Basílica Histórica, às 15h; o Angelus na Basílica Histórica, às 18h e aMissa de encerramento, às 19h. Acompanhe ao vivo: