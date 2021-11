Cristiana Lôbo era comentarista da GloboNews e colunista do G1 - Divulgação TV Globo/Zé Paulo Cardeal

Publicado 12/11/2021 09:20 | Atualizado 12/11/2021 09:30

Brasília - O corpo da jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo será enterrado nesta sexta-feira, 12, em Brasília. Ela morreu nesta quinta-feira, 11, em decorrência de um mieloma múltiplo, que tratava há alguns anos, agravado por uma pneumonia. A profissional, que tinha 64 anos, estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação sobre o enterro foi divulgada pela GloboNews.

Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Cristiana atuou no jornalismo por mais de 30 anos. Ela começou a carreira cobrindo a política do estado de Goiás, até se mudar para Brasília. A jornalista também passou pelo jornal O Globo. Nesse período, foi setorista do Ministério da Saúde. Em 1992, foi contratada pelo Estadão, onde permaneceu por seis anos.



Na televisão, estreou em março de 1997 no canal GloboNews, integrando o time de comentaristas do Jornal das Dez. Ela também participou do quadro Meninas do Jô, no programa do Jô Soares na Rede Globo, ao lado de outras jornalistas. A profissional ainda comandou o programa de TV Fatos e Versões, além de assinar uma coluna sobre os bastidores da política no portal G1.

Desde o ano passado, Cristiana estava afastada da televisão para tratar a doença. Em junho, a jornalista comentou sobre a situação de seu tratamento em publicação no Twitter: "Olá pessoal! Passo por aqui para dizer que está tudo bem comigo e com o tratamento de saúde. E, tão logo possa, volto com força e garra na GNews, no G1 e aqui no Twitter. Obrigada a todos pelas manifestações de carinho. Até logo".

Dor da perda

A comentarista de política Natuza Nery chorou ao vivo ao comentar sobre a morte da jornalista, também durante o Conexão Globonews. "Poxa, estou vendo a imagem dela aí. Acho que essa vai ser a minha última imagem do lado dela. Eu vou pedir desculpa, está sendo muito difícil essa notícia", disse Natuza. "Ela era uma diva do jornalismo politico. Ninguém é tão importante no jornalismo político na TV quanto a Cris Lôbo. A gente costuma dizer que a Cris chegou quando tudo ainda 'era mato' e ela quem foi deixando tudo pronto para gente chegar", completou.