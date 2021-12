Pelo menos 20 capitais também já estão exigindo passaporte da vacina para entrada em estabelecimentos - Divulgação

Publicado 04/12/2021 15:43 | Atualizado 04/12/2021 15:49

Rio - Com a descoberta da variante Ômicron do coronavírus, que pode apresentar um risco de infecção até três vezes maior, de acordo com um estudo preliminar realizado por cientistas da África do Sul , pelo menos 22 capitais do Brasil já cancelaram a programação oficial para o Réveillon. Cidades como São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa e Maceió também já anunciaram que as festas estão canceladas para este ano.



No Rio, a situação ainda está indefinida, apesar do anúncio do prefeito Eduardo Paes (PSD) sobre o cancelamento da programação na capital fluminense. Segundo o governador, Claúdio Castro (PL), ele se reunirá com o prefeito do Rio para discutir 'decisão final' sobre as festas de Réveillon no Rio.

Em uma publicação no Twitter, Castro falou sobre a reunião entre a gestão municipal e estadual. "Falei há pouco com o prefeito Eduardo Paes e decidimos, juntos, que faremos uma reunião na próxima semana para uma decisão final sobre as festas do réveillon. Nesse encontro, participarão técnicos da saúde do Estado e do município", escreveu o governador do Rio.

Também faz parte da lista as capitais Macapá, Palmas, Aracaju, Belém, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Luís, Goiânia e Vitória. Apesar de ter cancelado os shows, porém, em Florianópolis e Recife a queima de fogos foi mantida. Além disso, pelo menos 20 municípios do país também já exigem algum tipo de passaporte da vacina para entrar em eventos ou frequentar determinados tipos de estabelecimento.

Outras três capitais que já não tem o costume de fazer festa oficial de Réveillon também optaram por seguir assim. São elas: Belo Horizonte, Curitiba e Teresina. Já em Porto Velho e Boa Vista, a comemoração está mantida até o momento.