Bolsonaro vai a clube assistir final de campeonato de futebol em Brasília - Reprodução

Publicado 05/12/2021 12:58

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) não possui agenda oficial neste domingo, 5, e foi ao Minas Tênis Clube, em Brasília, assistir a uma partida de futebol. O jogo é uma final do Campeonato dos Veteranos e o mandatário assistiu a partida na arquibancada comum do estádio.

Ao chegar no local, o chefe do Executivo foi chamado de 'mito' por apoiadores e alguns torcedores fizeram fila para tirar fotos com o capitão do Exército, que comia um pastel enquanto o jogo ocorria. Assim que o Hino Nacional tocou, Bolsonaro entrou no campo e ficou ao lado dos jogadores. O presidente também foi quem deu o pontapé inicial da partida. Michelle Bolsonaro, primeira-dama, não compareceu ao evento.

No sábado, 4, o mandatário passeou por Brasília de moto acompanhado pelos ministros da Defesa, Walter Braga Netto, e da Secretaria-Geral, Luiz Ramos.