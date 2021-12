Amanda Albach estava desaparecida desde o dia 15 de novembro - Reprodução/Facebook

Amanda Albach estava desaparecida desde o dia 15 de novembroReprodução/Facebook

Publicado 05/12/2021 11:28 | Atualizado 05/12/2021 14:24

O corpo da jovem que estava desaparecida desde o dia 15 de novembro foi velado e sepultado neste domingo, 5, no Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande, em Curitiba. Identificada como Amanda Albach, de 21 anos, a vítima foi localizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, em Laguna, litoral de Santa Catarina. O corpo, que estava enterrado na Praia do Sol, foi encontrado com a ajuda de um dos três suspeitos que foram presos.

fotogaleria

De acordo com o delegado da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Laguna, Bruno Fernandes, um dos presos confessou ter levado a vítima para o local do crime e efetuado dois disparos. Segundo as investigações, a jovem teria ido até Santa Catarina para comemorar o aniversário de uma amiga, que foi detida por suspeita de estar envolvida no assassinato. No dia 14, Amanda chegou a estar em uma festa com o grupo, mas retornou para Imbiatuba, onde estava hospedada com o trio.

O delegado informou, ainda, que um dos suspeitos afirmou que o crime teria acontecido no dia 15 de novembro, depois da vítima fazer contato com a família, avisando que voltaria para casa no dia seguinte em um carro de aplicativo. Ele revelou também que teria obrigado a jovem a cavar a própria cova antes de disparar contra ela duas vezes.

Segundo Fernandes, a motivação do crime ainda está sendo investigada, mas a princípio a indicação é de que "um dos investigados se sentiu incomodado porque Amanda teria contado sobre o envolvimento dele com tráfico de drogas e tirado uma foto da arma dele. Não gostou da situação e optou por tirar a vida dela".

O grupo que estava com Amanda foi preso em Canoas, no Rio Grande do Sul e apenas uma das três pessoas já tinha antecedentes criminais. Além do homem responsável por atirar na vítima, a corporação não deu mais detalhes sobre o envolvimento dos outros dois envolvidos.