Nas últimas 24 horas foram registrados 4.844 novos casos; O número total de infecções desde o início da pandemia é de 22.143.091 - Reprodução

Nas últimas 24 horas foram registrados 4.844 novos casos; O número total de infecções desde o início da pandemia é de 22.143.091 Reprodução

Publicado 05/12/2021 18:41

Com os 66 óbitos por Covid-19 registrados desde as 18h de ontem no Brasil, o país chegou a marca de 615.636 vidas perdidas para a doença neste domingo (5).

No mesmo período, foram 4.844 novos diagnósticos, totalizando 22.143.091 casos desde o início da pandemia, em março de 2020.

Os dados são divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que agrupa diariamente as estatísticas enviadas pelos estados.

A média móvel de mortes fechou o dia em 8.884, e a de mortes, em 194. O número é o menor desde 21 de novembro, quando o registro foi de 197.

O estado com mais mortes segue sendo São Paulo, com 154.362. Além disso, SP já registrou 4.444.413 casos da doença.