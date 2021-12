Segundo os números oficiais, 982 pacientes se encontram internados atualmente nas UTIs do estado - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Segundo os números oficiais, 982 pacientes se encontram internados atualmente nas UTIs do estadoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/12/2021 17:02

O estado de São Paulo registrou, pela primeira vez desdo o início da pandemia de Covid-19, menos de mil doentes internados nos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). O dado foi divulgado neste sábado (4) pelo governo estadual. Segundo os números oficiais, 982 pacientes se encontram internados atualmente nas UTIs do estado. Outros 1.168 doentes estão nas enfermarias, totalizando 2.150 pessoas com a doença hospitalizadas em São Paulo.

"A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 21,5% e na Grande São Paulo de 26,6%", informou a gestão estadual. No momento mais grave da pandemia, São Paulo chegou a registrar quase 31 mil pessoas internadas pela doença. Na ocasião, 13.119 pessoas estavam em UTIs e 17.841 estavam em enfermarias, totalizando 30.960 pessoas hospitalizadas pela doença.

O governo afirma que a melhora no quadro geral de internações se deve ao número de pessoas que já se vacinaram contra a doença. Segundo números oficiais do governo de SP, 94,26% da população adulta (mais de 18 anos) já está com o esquema vacinal completo. Em relação a população em geral, incluindo pessoas com menos de 18 anos, 76,76% já estão com o esquema vacinal completo.

No total acumulado, o estado de São Paulo já registrou 4.443.589 casos de Covid-19 e 459 mil internações e 154.348 óbitos causados pela doença.