Ministro do TCU Benjamin Zymler - Divulgação

Ministro do TCU Benjamin ZymlerDivulgação

Publicado 05/12/2021 14:47 | Atualizado 05/12/2021 14:48

Brasília - Durante uma tentativa de assalto, um homem apontou uma arma para a cabeça do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, neste sábado, 4. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, dois criminosos invadiram a casa do magistrado e o renderam.

Segundo o portal Metrópoles, os assaltantes também teriam a esposa e a filha do ministro, com objetivo de colocar todos os moradores da casa em um único cômodo para roubar objetos de valor. A residência fica no Lago Sul, região nobre de Brasília.

No entanto, a tentativa dos assaltantes foi atrapalhada pela própria cadela da família, que começou a latir ao se deparar com os homens e alertou o vigilante. “Eles falaram ‘sujou’ e foram embora”, contou o ministro. Zymler também relatou que os criminosos não conseguiram levar nada, mas o susto foi grande: “Foi a primeira vez que colocaram uma arma na minha cabeça. Não levaram nada da casa, mas é uma situação bem chata”.

Em nota, a corporação confirmou que atendeu uma ocorrência no local por volta das 15h30, mas que não conseguiu localizar os bandidos.