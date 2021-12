Policiais militares são agredidos em baile funk na Zona Norte de SP - Reprodução

Publicado 05/12/2021 16:31 | Atualizado 05/12/2021 16:57

Policiais militares e frequentadores de um baile funk entraram em confronto físico neste domingo (5) no Jardim Paulistano, região da Brasilândia, na Zona Norte da capital paulista. Nas redes sociais, circulam vídeos em que homens dão socos, chutes e atiram garrafas em policiais militares. Confira o vídeo:

Um homem foi baleado por um policial e encaminhado a um hospital da região. Ele segue internado, mas não há mais informações sobre seu estado de saúde. Também não foi confirmado se o ferido era ou não um dos agressores dos PMs.



Em nota ao iG, a Polícia Militar de São Paulo disse que a ocorrência começou quando dois policiais se depararam com uma dupla em uma motocicleta cujo emplacamento estava encoberto. Os dois ocupantes estavam sem capacetes.

"Foi solicitada a ordem de parada, mas eles empreenderam fuga. Durante o acompanhamento, os PMs chegaram até a Estrada Cachoeira, onde havia diversas pessoas em um baile, que derrubaram suas motocicletas e passaram a agredi-los – eles intervieram para conter a situação", diz a PM.



"Um homem foi baleado e socorrido, permanecendo internado. Um PM, agredido no rosto, recebeu atendimento médico. No momento da ação, um rádio comunicador portátil foi subtraído. A ocorrência deve ser registrada no 72º Distrito Policial (Vila Penteado)."

Segundo a corporação, um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado para apuração do caso.