O imunizante da Janssen - Myke Sena/MS

Publicado 10/12/2021 17:50 | Atualizado 10/12/2021 18:30

O Ministério da Saúde informou, nesta sexta-feira, 10, que mais de 1,4 milhão de doses da Janssen chegarão nesta noite. As vacinas vão somar aos mais de 6 milhões de imunizantes distribuídos aos estados.

Na quinta, 9, foi registrada a menor média móvel de óbitos por Covid-19 do ano de 2021, com queda de quase 15% em comparação aos 14 dias anteriores.



Os mais de 6 milhões de brasileiros que se vacinaram com a vacina da Janssen devem tomar uma dose de reforço, do mesmo imunizante, entre dois e seis meses depois da primeira aplicação. A orientação é baseada em estudos científicos que mostram aumento significativo na imunidade após a aplicação de mais uma dose da vacina, principalmente com intervalo mais longo, de seis meses.

Até agora, o Brasil aplicou 315,1 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Dessas, 159,6 milhões são de dose 1. Já 139,4 milhões receberam a segunda dose. A soma de doses adicionais ou de reforço chega a 16,1 milhões.