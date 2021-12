Os documentos necessários para se vacinar são RG, comprovante de residência e Cartão do SUS. - Divulgação

Publicado 27/12/2021 21:06

Na semana passada, dia 24, o Ministério da Saúde recomendou a vacinação de crianças contra o coronavírus. Em nota, a pasta disse que é a favor da inclusão das crianças no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO). Ainda de acordo com o ministério, a formalização para dar início a imunização nessa faixa etária deve ser estabelecida em 5 de janeiro.

"Assim como aconteceu em outras faixas etárias, a vacinação de crianças deverá priorizar grupos com deficiência permanente ou comorbidades, além de crianças que vivam no lar com pessoas com alto risco de evolução grave de Covid-19", afirmou, em nota.

Nas crianças sem comorbidades será realizada a imunização por faixa etária: de 10 a 11 anos, de 8 a 9 anos, de 6 a 7 anos e de 5 anos.

Na mesma nota, embora fale sobre a recomendação da vacinação, a pasta ressalta que vai esperar a consulta pública que foi aberta a pedido do ministro. De acordo com o documento publicado, que está em consulta pública até 2 de janeiro, a imunização do público de 5 a 11 anos deverá ser realizada com a autorização dos pais ou responsáveis e com a prescrição médica.

"As recomendações foram colocadas em consulta pública com o objetivo de dar transparência e abrir diálogo no processo de ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19", afirmou, em nota.

De acordo com Queiroga, o objetivo é esclarecer para sociedade, principalmente pais e responsáveis, sobre a ampliação da vacinação para crianças. “Nós queremos trabalhar para deixar as famílias brasileiras, pais e mães, muito tranquilos para que possam livremente optar por vacinar ou não seus filhos. Teremos a vacina pediátrica da Pfizer, que está sendo aplicada em países como EUA, França e Itália”, disse o ministro.

Vacinação em crianças

O governo federal tem criado barreiras para a imunização das crianças contra a covid-19. Neste mês, a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer para a faixa etária de 5 a 11 anos. Porém, Queiroga afirmou que seria necessário ouvir a sociedade civil e especialistas sobre a aplicação do imunizante, mesmo tendo sido aprovado no órgão regulador brasileiro.

Bolsonaro afirmar no dia 16 que iria divulgar os nomes dos técnicos da Anvisa que aprovaram o uso da vacina da Pfizer para crianças. Ele disse que pediu a lista de forma "extra-oficial" para que "todos tomem conhecimento" dos responsáveis pela aprovação.

"Anvisa diz que os pais sejam orientados a procurar médico se a criança apresentar dores repentinas, falta de ar. Vocês têm o direito de saber o nome das pessoas que aprovaram a vacina a partir de 5 anos para seus filhos. Você decide se compensa ou não", disse Bolsonaro.

Nesta segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma notícia-crime protocolada no Tribunal pelo deputado federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes (PT-MG), que acusa Bolsonaro de incitação ao crime contra os servidores da Anvisa.

Diante do impasse e a questão ir parar no STF, Queiroga decidiu abriu uma consulta pública para debater o tema. O procedimento foi aberto no dia 22 e ficará disponível até o dia 2 de janeiro. Em entrevistas, o ministro afirmou que o tema não exigia urgência porque o número de óbitos por covid-19 nesta faixa etária era baixo.

Um levantamento apontou que a doença matou uma criança a cada dois dias no país. Até a semana passada, 301 morrem nessa faixa etária desde o início da pandemia.