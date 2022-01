Presidente Jair Bolsonaro (PL) falou com a imprensa na saída do Hospital Vila Nova Star na manhã desta quarta-feira, 8 - Reprodução/TV Globo

Presidente Jair Bolsonaro (PL) falou com a imprensa na saída do Hospital Vila Nova Star na manhã desta quarta-feira, 8Reprodução/TV Globo

Publicado 05/01/2022 13:10

São Paulo - Após receber alta e deixar o Hospital Vila Nova Star , em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 8, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a imprensa foi 'maldosa' a dizer que ele estava de férias. O mandatário disse que é "um presidente não tem férias" e que apenas dá umas "fugidas".

"(Sou) um presidente que não tem férias. É maldoso quem fala que estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jetski, dou uns cavalos de pau com carro no Beto Carrero. Agora recebi uma intimação aqui. Eu ia saltar de paraquedas em fevereiro, agora recebi um aviso do Macedo aqui que não vou mais. Ia saltar para promover o nosso KC-390, por livre e espontânea vontade", declarou em conversa com a imprensa.

Bolsonaro estava em São Caetano do Sul, em Santa Catarina, desde o dia 27 de dezembro. Acompanhado da primeira dama Michelle Bolsonaro e de uma comitiva presidencial, o mandatário fez passeios de jet-ski e encontrou diversos apoiadores, gerando momentos de aglomeração, sem usar máscara de proteção contra a covid-19. Durante os dias de folga, Bolsonaro foi alvo de críticas por se ausentar da tragédia causada pelas fortes chuvas no estado da Bahia.

'Não consigo me controlar'

Sobre o quadro de obstrução intestinal que fez com que ele interrompesse a viagem para dar entrada no hospital com dores abdominais, o presidente disse que o episódio foi causado por um camarão que ele comeu sem mastigar corretamente. "Eu posso falar. Eu não almoço, eu engulo. Na peixada, tinha uns camarõezinhos também. Eu engoli o peixe, comi o camarão", afirmou.

O mandatário disse, ainda, que "vai ser difícil seguir" a dieta recomendada pelos médicos e que "não consegue se controlar": "Vai ser difícil. Eu não consigo me controlar. Ele [doutor Macedo] recomendou não comer pastel e nem tomar caldo de cana. Recomendou. Recomendar não é ordem. Acontece. Eu sei que sempre fui, na minha vida toda de atleta das forças armadas e militar, de gostar de muita aventura. Sou paraquedista, mergulhador, motociclista. É difícil você ficar parado", concluiu.