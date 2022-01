Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas Gerais - Handout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Publicado 09/01/2022 15:41 | Atualizado 09/01/2022 16:00

Minas Gerais - Outros dois corpos foram encontrados, na tarde deste domingo, após a queda de parte de um cânion em Lago de Furnas, Capitólio, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, buscas seguem para encontrar partes de corpos das vítimas.

No momento, 50 militares do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil fazem uma operação de buscas dos corpos das vítimas que ainda não foram encontradas. Ainda não há previsão das buscas terminarem.



Dez vítimas do acidente estavam em uma lancha chamada "Jesus" . Ainda segundo a corporação, todas as pessoas que estavam nas outras três embarcações já foram resgatadas e conduzidas para unidades hospitalares da região, sendo que a maior parte delas também já recebeu alta.

Até o momento, há a confirmação de dez mortos, sendo quatro homens e quatro mulheres. Dos feridos, ao menos dois seguem internados. O desastre no Capitólio aconteceu por volta de 12h30, quando dezenas de turistas aproveitavam o sábado em passeios de barcos no Lago de Furnas. As pedras atingiram quatro embarcações que estavam no local.

Em vídeos nas redes sociais, gravados em uma das lanchas mais distantes, as pessoas que estavam no local aparecem preocupadas com o descolamento da pedra momentos antes do acidente. Mais de trinta pessoas ficaram feridas.

"A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local", disse.