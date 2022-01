Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas Gerais - Handout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas GeraisHandout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Publicado 09/01/2022 19:25

Minas Gerais - Objetos pessoais, como anéis, e tatuagens estão servindo para o reconhecimento das dez vítimas que morreram após a queda de um cânion em Lago de Furnas, Capitólio, Minas Gerais . Em coletiva de imprensa, o delegado Marcos Pimenta explicou que as identidades das vítimas só vão ser confirmadas depois de um exame genético.

"Conseguimos fazer um reconhecimento precário com familiares a partir de fragmentos corpóreos [das vítimas]. Tatuagens, anéis, etc., ajudam nesse reconhecimento. Mas como nós vamos ter certeza [da identidade]? Pegando material genético, comparando com filhos, ascendentes, descendentes, para ter uma confirmação oficial", explicou o delegado.



Neste domingo, o Corpo de Bombeiros encontrou os dois últimos corpos das pessoas que morreram após a queda de um cânion em Capitólio. Um dia após o acidente, 50 militares fizeram uma operação de busca e resgate dos corpos das vítimas que não tinham sido encontradas.

No sábado, sete corpos foram encontrados pelos militares e, neste domingo, os últimos três foram resgatados. Um homem, que estava submerso, um adolescente de 14 anos e o pai dele foram as últimas vítimas encontradas.

Confira a lista completa das vítimas:

Júlio Borges Antunes, 68, Alpinópolis (MG)

Piloto da lancha, 40, Betim (MG)

Mulher, 43, Cajamar (SP)

Mulher, 18, Paulínia (SP

Homem, 67, Anhumas (SP)

Mulher, 57, Itaú de Minas (MG)

Homem, 37, Itaú de Minas (MG)

Adolescente, 14, Alfenas (MG)

Homem, 25, Campinas (SP)

Homem, 35, Passos (MG)