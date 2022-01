Olavo de Carvalho tem 74 anos e um longo histórico de problemas de saúde - Reprodução/Youtube

Publicado 16/01/2022 14:35 | Atualizado 16/01/2022 14:41

Brasília - Sem dar aula por duas semanas seguidas, Olavo de Carvalho, de 74 anos, professor conhecido no Brasil por ser próximo a família Bolsonaro, testou positivo para covid-19. A informação começou a circular no Telegram, rede social de troca de mensagens muito usada por Olavo para divulgar datas e materiais dos seus cursos de filosofia. O Metrópoles, que divulgou o estado de saúde do professor, informou que a esposa dele, Roxane, confirmou a notícia.

Durante a pandemia de covid-19, Olavo se fez presente em muitas discussões acerca da vacinação, e declarou ser contra os imunizantes. Em 2021, ele passou por um cateterismo em outubro, ficando internado por 4 meses em um hospital de São Paulo. Em agosto, também foi hospitalizado para tratar uma insuficência renal e cardíaca. Além disso, ele também vem lidando, há alguns anos, com consequências da doença do carrapato.

Olavo mora desde 2005 nos Estados Unidos e é um dos principais influenciadores do conservadorismo no Brasil, o que ganhou a simpatia da família Bolsonaro, que não esconde o apoio as ideologias do autoproclamado filósofo.