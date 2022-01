Fotos de Bolsonaro com Léo Moura ficam indisponíveis no Instagram de assessor | Brasil | O Dia

Chefe de gabinete de Bolsonaro apagou foto de presidente com jogador - Reprodução Instagram

Chefe de gabinete de Bolsonaro apagou foto de presidente com jogadorReprodução Instagram

Publicado 16/01/2022 17:21

Brasília - Fotos do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o ex-jogador do Flamengo Leonardo da Silva Moura, o Léo Moura, que haviam sido postadas por um assessor do chefe do Executivo ficaram indisponíveis no Instagram no período da tarde deste domingo, 16. As imagens foram tiradas no Aeroporto Internacional de Macapá (AP), onde Bolsonaro participou de um evento na sexta-feira, 14.

Mais cedo, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou que as imagens dos dois juntos foram publicadas nas redes sociais pelo chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Célio Faria Júnior.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, o instituto que leva o nome do ex-atleta recebeu R$ 41,6 milhões nos últimos dois anos por indicação de políticos aliados do Palácio do Planalto.

Mais de um terço (36,5%) do valor foi enviado via orçamento secreto, prática usada pelo governo para destinar bilhões de reais de dinheiro público a um grupo de parlamentares em troca de apoio no Congresso.