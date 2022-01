Presidente Jair bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 17/01/2022 08:26 | Atualizado 17/01/2022 08:27

Brasília - Um levantamento realizado pelo Instituto Datafolha revelou nesta segunda-feira, 17, que a maioria da população brasileira (58% dos entrevistados) acredita que o presidente Jair Bolsonaro (PL) atua para atrapalhar a imunização de crianças contra a covid-19. O percentual é o equivalente a quase 98 milhões de pessoas.

Para 25% dos brasileiros, ou seja, 42 milhões de pessoas, a atuação do presidente ajuda na campanha de vacinação. Outros 14% não souberam responder e 2% disseram que o mandatário nem ajuda e nem atrapalha no tema.

Entre os que enxergam que Bolsonaro realiza um papel positivo na disseminação da cultura de vacinação, 32% são homens. Já as mulheres são a maioria, pouco mais de 60%, quando a opinião é contrária.

O medo de ser infectado pelo coronavírus e sua variante Ômicron é predominante entre aqueles que enxergam Bolsonaro como uma ameaça à vacinação: 66% tem receio de contrair o vírus.

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 13 de janeiro com 2.023 pessoas. Os entrevistados contavam com 16 anos ou mais e moravam em todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.