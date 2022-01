Local onde acontecer o crime, na Região Metropolitana de Curitiba - Reprodução/Djalma Malaquias/Banda B

Local onde acontecer o crime, na Região Metropolitana de CuritibaReprodução/Djalma Malaquias/Banda B

Publicado 17/01/2022 10:03 | Atualizado 17/01/2022 10:21

Paraná - Uma criança de cinco anos foi atingida por oito tiros, após sua casa ser alvejada na madrugada desta segunda-feira, 17. O caso aconteceu em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, onde a menina foi socorrida em estado grave. A mãe da menina, que também estava no local, está grávida de cinco meses e não foi baleada. Até o momento, os criminosos não foram identificados.

De acordo com as testemunhas, os suspeitos invadiram uma casa e renderam três moradores, mas saíram depois de perceber que aquele não era o local que eles procuravam. Então, em seguida, eles passaram atirando em direção a casa onde a menina estava com os pais. Os homens usavam colete e estavam com o rosto coberto no momento do ataque.

Segundo familiares, após ser atingida por oito tiros, a criança foi levada ao Hospital Evangélico Mackenzi, onde passou por uma cirurgia para retirar as balas, que ficaram alojadas no abdômen. Um soldado do Corpo de Bombeiros afirmou, ainda, que os familiares foram atingidos por coronhadas.

"A criança foi encaminhada pelos familiares para um hospital. Os parentes levaram coronhadas", disse em entrevista ao portal Banda B.