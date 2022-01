Onyx Lorenzoni, atual ministro do Trabalho - Agência Brasil

Publicado 17/01/2022 11:58

Brasília - O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, informou, via redes sociais, que testou positivo para covid-19. Em "live" com sua mulher, Denise Veberling, no Instagram, o ministro afirmou que recebeu o diagnóstico na noite de domingo, 16, e que sente sintomas de uma "gripe forte, mas não mais do que isso".

Apesar de ambos estarem na mesma casa, por recomendação médica, o ministro estava em um cômodo separado de sua mulher, que, segundo ele, não apresenta sintomas da doença, mas fará um teste nesta segunda-feira. Sobre o diagnóstico, Denise brincou que Onyx está "pós-graduado em covid", ao informar que no recesso entre Natal e Ano Novo "todos nós pegamos h3n2", em referência a um novo tipo de gripe que se dissemina no país.

É a segunda vez que o ministro testa positivo para covid-19. Em julho de 2020, quando chefiava o Ministério da Cidadania, Lorenzoni já tinha testado positivo para a doença.