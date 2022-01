Doses da vacina pediátrica contra a covid-19 da Pfizer - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 24/01/2022 09:02 | Atualizado 24/01/2022 09:21

O Ministério da Saúde vai receber nesta segunda-feira, 27, um novo lote com 1,8 milhão de doses de vacinas pediátricas da Pfizer. Isso porque, a remessa que chegaria no dia 27 foi antecipada. Segundo a pasta, até o momento, o Brasil já recebeu cerca de 2,5 milhões de doses de vacinas pediátricas.

O último lote de vacinas, com 1,2 milhão, chegou ao país no domingo, 16. “Um novo lote deve chegar na primeira semana de fevereiro, também trazendo ao Brasil mais 1,8 milhão de doses”, acrescentou o diretor Rodrigo Cruz.

Para a imunização das crianças entre 5 e 11 anos será necessária a autorização dos pais. No caso da presença dos responsáveis no ato da vacinação, haverá dispensa do termo por escrito. A orientação da Pasta é que os pais ou responsáveis por suas crianças procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização.



Segundo a pasta, durante o primeiro trimestre devem chegar ao Brasil quase 20 milhões de doses pediátricas. A previsão é que todas sejam entregues no primeiro trimestre. Além das unidades de janeiro, 7,3 milhões devem ser entregues em fevereiro e outras 8,4 milhões em março.



O esquema vacinal para crianças terá o intervalo de oito semanas. O imunizante tem dosagem e composição diferentes da que é utilizada na dose para os maiores de 12 anos. A vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas). A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas.

Coronavac

O Ministério da Saúde também incluiu, na última sexta-feira, 21, a Coronavac na campanha de vacinação contra a covid-19 para a faixa etária de 6 a 17 anos. De acordo com o Instituto Butantan há 7 milhões de doses para pronta entrega e essa quantidade pode aumentar conforme o interesse do governo federal de incluir o imunizante no Programa Nacional de Imunizações (PNI).