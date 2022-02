Vítima foi encontrada com um corte profundo na barriga em Guarapari, no Espírito Santo - Reprodução

Vítima foi encontrada com um corte profundo na barriga em Guarapari, no Espírito SantoReprodução

Publicado 01/02/2022 20:48

A jovem 20 anos que estava na companhia do namorado, de 21, no dia em que ele foi encontrado com um corte profundo na barriga na Praia do Ermitão, em Guarapari, no Espírito Santo, relatou, em depoimento, que os dois "apagaram" após terem feito uso de drogas e álcool no local. A informação foi confirmada pelo advogado Lécio Machado.

"Ele passou bem pela cirurgia, ficou uns dias na UTI, mas agora já está no quarto, aguardando alta. Por ele ser jovem, ter muita saúde e ser muito forte, ele está bem" afirmou Machado.

O caso havia sido registrado dia 16 de janeiro, mas, somente neste fim de semana, viralizou nas redes sociais. Com as lacunas e o sigilo policial, surgiram muitas versões e teorias das conspirações sobre o assunto - dentre elas, a de que teriam consumido LSD (Ácido lisérgico, uma droga alucinógena).

Até o momento, a informação que se tem é que o rapaz faria uma despedida devido sua mudança para os Estados Unidos, e que o mesmo acordou na praia do Ermitão, uma região conhecida por ser mais distante de Guarapari, com parte do seu intestino para fora.