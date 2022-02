Dois carros despencaram do sexto andar de um prédio em Salvador - Reprodução/Redes Sociais

Dois carros despencaram do sexto andar de um prédio em SalvadorReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/02/2022 17:20

Salvador - Dois carros despencaram do 6° andar de um edifício garagem no bairro do Comércio, em Salvador, na última quarta-feira. De acordo com a Defesa Civil, o manobrista perdeu o controle ao bater em outro carro. Após a colisão, os dois automóveis vazaram o muro e caíram na Avenida França. O funcionário, de 69 anos, sobreviveu a impressionante queda com ferimentos leves.

O manobrista estava consciente quando recebeu o atendimento do Samu. Ele foi o único ferido no acidente que deixou a Avenida França e outras ruas próximas interditadas por cerca de duas horas. As pistas só foram liberadas após agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) limparem os destroços dos veículos e da fachada do prédio. Por volta das 17h, o trânsito foi liberado.

Ainda de acordo com a Defesa Civil de Salvador, a estrutura da edificação não foi abalada pelo acidente.