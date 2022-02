Chuvas provoca estragos em São Paulo - AFP

Chuvas provoca estragos em São PauloAFP

Publicado 03/02/2022 16:04

São Paulo - O Corpo de Bombeiros de São Paulo encontraram, nesta quinta-feira (3), o corpo de uma criança de dez anos entre os escombros causados pelas chuvas em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Com isso, o número de mortos no estado após o temporal subiu para 29.

fotogaleria

A vítima foi encontrada por volta das 6h da manhã de hoje no soterramento da rua São Carlos, no Parque Paulista, e foi identificada como Vitor Rodrigues, de 10 anos. Momentos antes, o corpo de um homem, chamado Caio Rodrigues, 36 anos, havia sido achado.

Franco da Rocha foi uma das cidades mais atingidas pelos deslizamentos causados pelas fortes chuvas no último fim de semana. Somente no município, foram registrados 13 mortos e cinco moradores seguem desaparecidos, sendo eles: Verlenia Rodrigues, 63 anos; Vitória Rodrigues, 22; Diana Costa, 32; Tamires Aparecida Ferreira Santos, 31; e Gabriel Souza Cardoso, 26. Já seis pessoas foram resgatadas com vida.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os transtornos provocados pelo mau tempo também deixaram cerca de 5.548 famílias desabrigadas ou desalojadas. O órgão também informou que há ocorrências espalhadas por todo estado relacionadas às chuvas, como alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e deslizamentos de terra. No total, 37 municípios foram afetados.