Após a denúncia de um vizinho incomodado pelo canto na madrugada, galo foi levado de camburão para novo abrigo - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 03/02/2022 14:19

Ponta Grossa - A história do galo de Ivaiporã, no norte do Paraná, daria um roteiro de filme ou até mesmo de uma novela. 'Preso' em junho de 2021, após denúncia de vizinhos incomodados pelo canto na madrugada, a ave foi arrematado em um leilão e deve se tornar garoto-propaganda de uma loja de móveis de Ponta Grossa.

O reciclador Élcio Antunes da Silva, ex-dono do bicho, ganhou uma casa depois da repercussão de uma campanha promovida por empresários da cidade. Os dois dividiam uma casa simples de madeira. Em junho de 2021, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de perturbação de sossego. Após o episódio, o animal foi levado para um abrigo, dentro do camburão.

A 'prisão' foi assunto na cidade. Procurado por empresários, o reciclador aceitou a proposta e levou o galo a leilão, que foi o pontapé inicial para um mutirão para ajudar seu Élcio. O empresário Pedro Tecachuk arrematou o galo por R$ 10 mil. Além do leilão, uma vaquinha virtual, que arrecadou R$ 4 mil.



Com a doação de comerciantes e empresários da cidade foi iniciada a construção da casa própria do reciclador. "Esse galo significa tudo pra gente. Através da cantoria dele que veio essa casa nova e os móveis também. Quero agradecer todos que participaram", disse, em entrevista à 'RPC Maringá'.

De dono novo, o galo se prepara para o 'estrelato' como garoto-propaganda. "Ele vai ser o nosso mascote dos feirões da madrugada, e ele está em uma chácara da empresa junto com outros animais. Vai viver aqui até Deus levar ele", disse Pedro Tecachuk.