Covid-19: Brasil tem mais de mil mortos em 24h pela primeira vez desde agostoDivulgação

Publicado 03/02/2022 18:17 | Atualizado 03/02/2022 18:18

São Paulo - O Brasil voltou a atingir uma triste marca relacionada à covid-19 nesta quinta-feira. Pela primeira vez desde o dia 18 de agosto de 2021, o país teve mais de 1 mil pessoas mortas em decorrência da doença.

Segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (3) pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nas últimas 24h, 1.041 pessoas morreram. O número de novos casos foi de 298.520.

Desde o início da pandemia, 630.001 brasileiros perderam a vida, e 26.091.520 testes tiveram resultado positivo.

A média móvel de infecções ficou em 189.526. Já a de mortes, fechou o dia em 702, índice que também não era visto desde agosto do ano passado.

Segundo a Fiocruz, as taxas de ocupação dos leitos de UTI estão em alta em 13 estados do Brasil. Nove estados estão na chamada zona de alerta crítico, com indicador superior a 80%.

Em 25 capitais analisadas, 13 também se encontram nesta zona; nove na zona de alerta intermediário e oito fora da zona de alerta.