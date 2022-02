Em São Paulo, movimentos negros se reuniram na Avenida Paulista, no vão do Museu de Arte Moderna de São Paulo (Masp) - Reprodução Internet

Publicado 05/02/2022 13:19

fotogaleria Manifestantes foram às ruas em vários pontos do país, neste sábado, para cobrar justiça pelo assassinato brutal do congolês Moïse Kabagambe, no dia 24 de janeiro . O jovem, que entrou no Brasil como refugiado, em 2011, teve as mãos e os pés amarrados e foi espancado com um porrete de madeira até a morte no quiosque Tropicália, na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio.

Em São Paulo, movimentos negros se reuniram na Avenida Paulista, no vão do Museu de Arte Moderna de São Paulo (Masp). Os manifestantes recitaram poesias africanas e conversaram sobre as dificuldades que os imigrantes enfrentam ao chegarem ao Brasil, pedindo mais apoio do governo.

Já em Salvador, os manifestantes foram ao Largo do Pelourinho, Centro Histórico da capital baiana. O Olodum participou do ato e rufou os tambores em sinal de luto. Com faixas e cartazes, eles também reforçaram a luta contra o racismo e a xenofobia.

Também houve registro de manifestação em Belo Horizonte, Porto Alegre e São Luís.



Família de Moïse vai administrar um dos quiosques envolvidos na morte do jovem

Hoje, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, responsável pela gestão do contrato de concessão de quiosques da orla marítima do Rio, em parceria com a Orla Rio, concessionária que opera os estabelecimentos, anunciou também um projeto que vai transformar os quiosques Tropicália e Biruta em um memorial em homenagem à cultura congolesa e africana

Segundo a secretaria, a iniciativa tem o objetivo de promover a integração social e econômica de refugiados africanos e reafirmar o compromisso da cidade com a promoção de oportunidades para todos. "O que aconteceu foi algo brutal, inaceitável e que não é da natureza do Rio. É nosso dever ser uma cidade antirracista, acolhedora e comprometida com a justiça social", disse o secretário Pedro Paulo.