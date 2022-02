Torcedores do Corinthians foram agredidos por policiais militares antes de jogo na noite desta quinta-feira - Reprodução/TV Globo

Publicado 11/02/2022 12:28 | Atualizado 11/02/2022 12:43

São Paulo - Três torcedores do Corinthians, dois homens e uma mulher, foram agredidos por policiais militares antes do jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, Zona Leste de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 10. Segundo eles, a violência teve início depois que o ingresso de um deles quebrou. As informações são da TV Globo.

De acordo com a reportagem, apesar de o corintiano apresentar o ingresso quebrado e o comprovante de pagamento, os funcionários do clube pediram que ele fosse conversar com os agentes. O torcedor relatou que foi destratado e agredido durante a conversa. Um amigo do rapaz, que já havia passado da catraca, começou a filmar as agressões, mas também foi agredido depois que os policiais perceberam que estavam sendo filmados.

Em nota, a Polícia Militar informou que analisa as imagens e apura todas as circunstâncias relativas ao fato.