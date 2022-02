Promotora chama advogados de 'bosta' durante audiência - Reprodução

Publicado 11/02/2022 16:44 | Atualizado 11/02/2022 16:52

Rio - Em audiência virtual da 3ª Vara Criminal de Guarapuava nesta terça-feira, 8, a promotora Dunia Serpa Rampazzo chamou um grupo de advogados de "bostas" sem perceber que o microfone estava ligado. O comentário foi feito em meio ao depoimento de uma testemunha do processo, após um dos defensores questionar as constantes interrupções feitas pela promotora.

Quando seria retomado o interrogatório à testemunha, Dunia disse: "Esses advogados são bostas de advogados". Os defensores então reagiram à fala e afirmaram que iriam comunicar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Após tomar conhecimento do caso, a OAB Paraná, por meio da Diretoria de Prerrogativas, instaurou um procedimento para apurar os fatos e avaliar as medidas a serem tomadas. E afirmou que a entidade oficiou a Corregedoria do Ministério Público do Paraná (MP-PR) e está avaliando outras medidas cabíveis.



Em nota, a subseção de Guarapuava classificou a postura da promotora como "absurda e desrespeitosa" e que causou "completa perplexidade na comunidade jurídica local".



Abaixo a íntegra da nota da OAB



A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Guarapuava, através da sua Diretoria, vem REPUDIAR a conduta da Sra. Promotora de Justiça DUNIA SERPA RAMPAZZO que durante a audiência ocorrida em 08/02/2022, em processo judicial da 3ª Vara Criminal de Guarapuava afirmou, de forma absurda e desrespeitosa, que "são bosta esses advogados", causando completa perplexidade na comunidade jurídica local.



A gravidade dos fatos, com a sua publicação da matéria – com áudio e vídeo – em âmbito nacional em diversos portais de notícias jurídicas e redes sociais, reforça a necessidade do presente repúdio, uma vez que a Sra. Promotora de Justiça, pela própria atividade que desempenha em prol da sociedade, deveria ser a primeira a defender a atuação do profissional da advocacia para a realização da ampla defesa e do contraditório.



A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Guarapuava adotará as medidas necessárias para que ocorra, com o devido processo legal e com ampla defesa, a apuração rigorosa da conduta da referida representante do respeitável Ministério Público do Estado do Paraná.

O desagravo aos advogados atingidos pelas ofensas ocorridas na referida audiência serão realizadas no âmbito da Câmara de Defesa das Prerrogativas da OAB-PR.



A atuação independente do advogado e da advogada deve ser garantida por todos aqueles que têm na sua atuação profissional o respeito ao Estado Democrático de Direito e a luta pela boa aplicação das leis.