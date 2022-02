Casos de covid-19 chegam a 27,4 milhões no Brasil - Breno Esaki

Casos de covid-19 chegam a 27,4 milhões no Brasil Breno Esaki

Publicado 12/02/2022 21:45 | Atualizado 12/02/2022 21:46

São Paulo - O número de mortes em decorrência de complicações associadas à covid-19 chegou a 638.048, no Brasil. Em 24 horas, o país registrou 896 óbitos. As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde.



Ainda há 3.160 mortes em investigação. Nesses casos, são necessários exames e procedimentos posteriores para determinar se a causa da morte foi covid-19.



De ontem para hoje (12), foram registrados mais 140.234 diagnósticos positivos de covid-19. Desde o início da pandemia, foram 27.425.743 casos.



Estão em acompanhamento 3.102.223 pacientes. O termo é usado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta, nem evoluíram para morte.



Segundo o boletim, 23.685.472 pessoas se recuperaram da covid-19. O número corresponde a 86,4% dos infectados desde o início da pandemia.

Estados

Conforme a atualização do Ministério da Saúde, São Paulo é o estado com maior número de mortes por covid-19 (161.441), seguido por Rio de Janeiro (70.773) e Minas Gerais (58.411). Os estados com menos óbitos resultantes da doença são Acre (1.917), Amapá (2.078) e Roraima (2.112).