Operação Carnaval terá como objetivo 'promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais'Divulgação/PRF

Publicado 21/02/2022 11:01

Mesmo com o cancelamento do Carnaval em estados e municípios, medida para evitar a aglomeração e aumento de casos de covid-19, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai promover uma campanha de conscientização dos motoristas durante o período. A Operação Carnaval terá início na sexta-feira, 25, e prossegue até 2 de março, às 23h59.

A PRF destacou que independentemente de ter ou não Carnaval, quem bebe e dirige coloca em risco não só sua própria segurança, mas também a dos passageiros e a de terceiros, motivo pelo qual está mantida a operação, conforme previsto no planejamento da Operação Rodovida 2021/2022. A Operação Carnaval terá como objetivo “promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais”.

Durante a operação, a fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificados com o aumento das rondas ostensivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos. Os policiais se revezarão ao longo das rodovias federais nos trechos mais movimentados e também nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.

"Um dos principais focos será o combate à mistura álcool e direção, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas", informou a PRF.

As equipes da PRF estarão equipadas com etilômetros, equipamentos utilizados para medir a concentração de álcool no organismo através da análise do ar expelido pelos pulmões. O balanço final da Operação Carnaval 2022 será divulgado na tarde de quinta-feira, 3 de março, através do portal PRF.

Lei Seca

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece limite zero para o consumo de álcool pelos motoristas e impõe penalidades severas para quem infringe a norma. No entanto, segundo a PRF, apesar do rigor da Lei Seca, não é difícil flagrar, nas rodovias federais, motoristas que bebem antes de dirigir durante o carnaval.



Em 2019, foram registrados 126 acidentes envolvendo bebida e direção nos seis dias de carnaval. Em 2020, foram 141 registros.



“Por se tratar de um ano atípico, os números registrados em 2021 não são ideais para fins estatísticos de comparação com os anos anteriores, tendo em vista o cancelamento do carnaval por conta da pandemia do coranavírus. Por esse motivo, o número, durante o período carnavalesco, de acidentes causados por motoristas que dirigiram após o consumo de álcool reduziu para 89”, detalha o órgão.