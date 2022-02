Homem negro é morto por policiais durante abordagem - Reprodução Vídeo

Homem negro é morto por policiais durante abordagemReprodução Vídeo

Publicado 22/02/2022 17:11 | Atualizado 22/02/2022 18:04

São Paulo - Um homem negro identificado como Lucas Henrique Vicente, de 27 anos, morreu após ser atingido por três tiros disparados por policiais militares durante uma abordagem. O caso aconteceu no último domingo (20) em Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo.

De acordo com testemunhas, Lucas foi retirado do carro pelos policiais sob agressões. Imagens gravadas por quem passava pelo local mostram os PMs chutando um homem negro no chão.

Já os familiares da vítima informaram que Lucas tinha acabado de sair da casa da mãe e estava indo de carro para um churrasco junto com a esposa, os dois filhos pequenos e uma adolescente. No caminho, ele foi parado por policiais, que pediram para checar os documentos dele e do carro. A briga teria começado porque a abordagem policial foi desrespeitosa.

Entretanto, a Polícia Militar informou que Lucas teria sido informado que seria preso por constar como procurado pela Justiça por roubo. "Diante disso, ele reagiu e entrou em luta corporal com os policiais, tomando a arma de um deles. Neste momento, houve a intervenção da equipe para contê-lo", alegou a corporação.

Segundo o G1, Lucas já tinha sido preso uma vez, cumpriu pena e estava em liberdade há três anos. O carro em que estava no momento da abordagem já tinha sido usado em um roubo. Atualmente, ele e a esposa trabalhavam no próprio bar, no bairro de Taipas, também na Zona Norte da capital paulista.

Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar a conduta dos policiais, que foram afastados de suas atividades até o término das investigações. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa também investiga o caso.