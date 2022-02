Antone Camargo, tecladista da Banda Arquivo - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2022 11:41

São Paulo - Antone Roberto Camargo, de 43 anos, tecladista da Banda Arquivo teve 60% do corpo queimado durante o incêndio no Mavsa Resort, em Cesário Lange (SP), que deixou 20 pessoas feridas, na segunda-feira, 21.

De acordo com os bombeiros, o fogo atingiu um espaço fechado reservado para shows e eventos. O local vai passar por perícia técnica e as causas do acidente serão investigadas. A suspeita é de que artefatos pirotécnicos possam ter causado o incêndio, que começou durante um show. Cerca de 40 pessoas estavam no salão no momento do incidente.

Em entrevista ao G1, a irmã da vítima informou que todos da família estão angustiado com o acidente e com o caso de Antone. "O estado dele é gravíssimo. Estamos angustiados com toda essa situação e a única coisa que podemos fazer é correr para que ele tenha o suporte médico necessário", disse Cintia de Fátima Camargo.

As queimaduras que Antone sofreu são de 2º e 3º graus, principalmente, nos membros superiores, informou a Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Tatuí. O músico foi transferido nessa terça-feira, 22 para um hospital particular de Sorocaba.

A Banda Arquivo, da qual o tecladista faz parte há mais de 10 anos, apresentava o show Las Vegas para cerca de 40 pessoas no salão Dragon Bar. O incêndio começou quando faltavam 30 minutos para o espetáculo acabar.



Além do tecladista, um homem de 49 anos que é cantor e baixista da banda também teve ferimentos graves e foi transferido pelo convênio da UPA de Tatuí para um hospital particular de São Paulo.

A área onde o show estava acontecendo foi evacuada assim que o fogo começou. No entanto, de acordo com a TV Tem, os dois artistas retornaram para pegar instrumentos. Além dos dois músicos, cinco pessoas permaneciam internadas na noite de terça-feira.