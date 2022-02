Presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 22/02/2022 22:55

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi chamado para o evento para a posse da nova gestão do TSE, mas recusou participar em razão de "compromissos preestabelecidos em sua extensa agenda", conversou com apoiadores antes da cerimônia, realizada nesta terça-feira,22. O convite havia sido entregue pessoalmente por Fachin e Moraes no início do mês. As informações são do portal G1.

Depois do expediente no Palácio do Planalto, Bolsonaro chegou às 18h30 à residência oficial do Palácio da Alvorada. Conversou com apoiadores por cerca de meia hora, como costuma fazer rotineiramente.



O mandato de Fachin, que substituirá o ministro Luís Roberto Barroso, será encurtado porque ele completa seu segundo biênio consecutivo como membro efetivo da Corte Eleitoral este ano. De acordo com o regimento interno do TSE, o rodízio de vagas só pode acontecer por quatro anos consecutivos.

O ministro assume o cargo com a mensagem de alinhamento ao trabalho das gestões anteriores para priorizar o combate às investidas contra o sistema eleitoral e a ampliação da transparência no processo de preparação do pleito. Outro ponto de atenção é o reforço da segurança cibernética contra a escalada de ataques esperados até as eleições.



Fachin também vai precisar lidar com a desinformação no processo eleitoral. Neste mês, o TSE assinou um acordo com representantes das principais redes sociais e aplicativos de mensagens para tentar reduzir a disseminação e o alcance das fake news. O Telegram, contudo, não aderiu à iniciativa.