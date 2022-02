Site do Sisu - Agência Brasil

Publicado 23/02/2022 12:40

O período de matrículas da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começa nesta quarta-feira, 23. As inscrições são referentes ao primeiro semestre. Estudantes aprovados devem comparecer às instituições de ensino em que foram concedidas as vagas para se inscreverem. As inscrições encerram no dia 8 de março.O Sisu é um programa do Ministério da Educação (MEC) em que estudantes concorrem a vagas de instituições públicas de ensino superior a partir da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta primeira edição de 2022 do programa, são oferecidas 221.790 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior, sendo que mais de 84,5% das vagas foram para as instituições federais (universidades e institutos).De acordo com o portal oficial do Sisu , as vagas disponibilizadas foram para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior.