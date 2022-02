Jair Bolsonaro - AFP

Jair BolsonaroAFP

Publicado 26/02/2022 12:59

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada na manhã deste sábado (26) e embarcou na Base Aérea de Brasília.

Mais cedo, ele chegou a publicar em um comentário em sua página no Facebook uma foto no avião presidencial, tomando café, mas sem referências se era um registro de hoje.



Havia uma expectativa de que o presidente viajasse para o Guarujá (SP) para passar o feriado de Carnaval. Procurada, a assessoria do Palácio do Planalto não soube informar para onde o presidente viajou.