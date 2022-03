Prefeito - Redes sociais / Reprodução

Publicado 07/03/2022 22:43

O prefeito da cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará, Valmir Climaco (MDB), foi filmado durante uma festa, no último sábado, 5, dançando aparentemente embriagado e falando frases machistas e sexistas. Em uma das declarações, Valmir disse que iria "comer mais de 20" enquanto apontava mulheres que estavam no evento.



Em um vídeos feitos pelos presentes na festa, é possível ver Valmir subi no palco e, ao pegar o microfone, começa a apontar para mulheres e dizer os dias em que "comeria" cada uma delas. Logo depois ele começa a dançar tirando sua camisa.

Veja o vídeo:

“Eu posso falar da melhor puta do Brasil, são as que eu estou vendo aqui. Nunca vi tanta mulher bonita”, afirmou no microfone da boate. “Eu vou comer aquela. Vou comer aquela. Pelo que eu já conferi aqui, eu vou comer mais de 20. Porque eu nunca vi tanta mulher bonita”, disse Valmir Climaco, apontando para algumas mulheres.

O episódio desagradou diversos internautas e personalidades políticas. A deputada Marinor Brito (Psol) disse que as declarações são "inaceitáveis".

'Inaceitáveis as declarações machistas do prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, que repercutiram nas redes sociais ontem, 5, falando que uma festa estaria cheia de “raparigas boas”. Não podemos permitir que comportamentos como esse continuem. Basta de machismo e misoginia", escreveu.