Mãe entrega filho ao Conselho Tutelar após ameaçar atear fogo nelePixabay

Publicado 10/03/2022 15:11 | Atualizado 10/03/2022 15:15

Goiânia - Uma criança de 11 anos foi entregue ao Conselho Tutelar pela mãe sob a justificativa de que "acabaria morrendo pelas mãos dela". O caso aconteceu em Gouvelândia, no sudoeste de Goias, no último domingo (6). As informações foram reveladas pelo Metrópoles.

De acordo com o portal, a mulher ameçou atear fogo no menino. "Se não for o Conselho Tutelar, nós não sabemos o que vamos fazer também, não. Ele vai acabar morrendo pela nossa mão. É mais fácil entregar para o Conselho Tutelar, que ele sabe o que faz", diz a mulher em aúdio.

A mulher também afirmou que não quer mais o filho, pois ele estaria dando muito trabalho. "Está agredindo nós. Fazemos de tudo para dar tudo para ele, e ele não está nem recebendo. Então, nós não estamos dando conta dele mais, não”, complementa.



Após ser entregue ao Conselho Tutelar, uma tia-avó ficou responsável pelo menino até a conclusão do inquérito, que está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás. De acordo com a instituição, a mulher possui nove filhos, mas somente o garoto de 11 anos morava com ela. Já o pai dele é falecido.