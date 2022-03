Covid-19: Brasil tem 56,6 mil casos nas últimas 24h - Reprodução

Publicado 10/03/2022 20:08

São Paulo - Nas últimas 24h, o Brasil registrou 56.635 novos casos de covid-19. No mesmo período, o número de óbitos confirmados foi de 588. Com os dados reportados nesta quinta-feira (10) pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o país chega aos 24.249.903 infectados, e 654.086 mortos. Por problemas técnicos, o Piauí não atualizou as estatísticas do dia.

A média móvel de casos, de 49.410, ficou próxima a registrada na última quinta-feira (3), quando o índice estava em 46.483. Com relação às mortes, o número também foi próximo: no dia 3, a média móvel estava em 455, e hoje, ficou em 501.

O dia marcou o início da nova fase de flexibilização no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, onde as máscaras já não serão mais exigidas em locais abertos ou fechados.



A Associação Médica Brasileira, no entanto, se posicionou a favor da manutenção da medida de segurança. em nota, o Comitê Extraordinário de Monitoramento COVID-19 pregou "cautela" diante da desobrigação.



"Com eventuais exceções, a prevenção, de forma geral, incluindo o uso de máscaras, deve ser mantida, com atenção particular aos locais fechados. É importante para que a tomada de decisões nesse sentido seja feita com segurança e que cada Estado ou Município avalie os seus indicadores epidemiológicos e a sua cobertura vacinal", diz texto.