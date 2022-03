Idoso é preso após enviar PIX de R$ 0,01 com mensagens de importunação a ex - Divulgação

Publicado 10/03/2022 18:36

A Polícia de Fortaleza, no Ceará, prendeu nesta terça-feira (10) um idoso de 67 anos que importunava a ex-namorada enviando mensagens por transferências bancárias via PIX. Segundo as autoridades, o homem mandava R$ 0,01 para a conta da vítima seguido de textos como "estou com saudades" ou "retire o processo".



Ainda de acordo com a polícia, o homem passou a perseguir a ex-companheira através de ligações e mensagens por não aceitar o fim do relacionamento, que acabou há quatro meses.

Após ser bloqueado por ela em todas as redes redes sociais e ser denunciado à polícia, a forma que ele encontrou para continuar a importunando foi enviando as mensagens através do Pix.

O homem foi preso no bairro Damas e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde o mandado de prisão preventiva em desfavor dele foi cumprido. Ele já possuia antecedentes criminais pelo crime de estelionato.