Remédios com losartana serão recolhidos das prateleiras após serem encontradas impurezas nos comprimidosReprodução

Publicado 10/03/2022 16:10 | Atualizado 10/03/2022 16:30

A farmacêutica Sanofi Medley anunciou que recolherá do mercado todos os remédios com o princípio ativo Losartana, utilizados no tratamento de pressão alta e insuficiência cardíaca. A decisão foi tomada depois de serem constatadas impurezas mutagênicas nos medicamentos, o que pode provocar alterações no DNA, aumentando o risco de câncer. A empresa informou que esse recolhimento "é uma medida de precaução" que não ocorre somente no Brasil.

"Até o momento, não existem dados para sugerir que o produto que contém a impureza causou uma mudança na frequência ou natureza dos eventos adversos relacionados a cânceres, anomalias congênitas ou distúrbios de fertilidade. Assim, não há risco imediato em relação ao uso dessas medicações contendo losartana", afirmou a Sanofi em comunicado.

Os seguintes medicamentos com losartana devem ser recolhidos:

- losartana potássica 50 mg e 100 mg;

- losartana potássica + hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg;

- losartana potássica + hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg.

A farmacêutica alertou que a interrupção abrupta do tratamento com losartana apresenta riscos. "O risco para a saúde de descontinuar abruptamente estes medicamentos sem consultar os seus médicos ou sem um tratamento alternativo é maior do que o risco potencial apresentado pela impureza em níveis baixos", advertiu a Sanofi.

O que diz a Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou um comunicado, esclarecendo que vem adotando uma série de medidas após a detecção de impurezas, chamadas de nitrosaminas, nos princípios ativos conhecidos como "sartanas", como a losartana e a valsartana, utilizados na fabricação de medicamentos para o tratamento de hipertensão arterial (pressão alta).

No ano de 2018, a Anvisa e agências reguladoras em todo o mundo ficaram cientes da presença de nitrosaminas acima dos níveis permitidos em medicamentos da classe das “sartanas”, e adotaram medidas para o controle sanitário desse tipo de impureza.



As nitrosaminas são compostos comumente encontrados na água, em alimentos defumados e grelhados, laticínios e vegetais. Sabe-se que a exposição a esses compostos dentro de limites seguros representa baixo risco de agravos à saúde. No entanto, acima de níveis aceitáveis e por longo período, a exposição às nitrosaminas pode aumentar o risco da ocorrência de câncer.



No Brasil, as ações de controle promovidas pela Anvisa foram iniciadas com inspeções realizadas em 30 empresas fabricantes de medicamentos, nas quais foram inspecionados 111 produtos. Como resultado, 31 ações sanitárias foram efetuadas, incluindo interdições, suspensões e recolhimento de medicamentos.



Em 2019, foi reportada a presença de nitrosaminas em outras classes de medicamentos, como nizatidina, ranitidina e metformina, que por sua vez levou à publicação de suspensões da importação, distribuição, comercialização e uso de determinados produtos.



Em 2020, foi lançado o programa de monitoramento de nitrosaminas, no qual amostras dos medicamentos e dos insumos farmacêuticos ativos losartana e valsartana foram submetidos à análise laboratorial conduzida pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), para identificação e quantificação dessas impurezas. Os resultados do programa podem ser observados no painel disponibilizado no portal da Anvisa.

Atualmente, segundo a agência reguladora, estão em vigor a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 238/2019, que instituiu a necessidade de o setor produtivo investigar, controlar e eliminar nitrosaminas potencialmente carcinogênicas, e o Guia 50/2021, com recomendações quanto ao controle de nitrosaminas em insumos farmacêuticos ativos (IFAs) e medicamentos.



O órgão explicou que o recolhimento voluntário é um processo iniciado pela empresa responsável pela regularização do produto junto à Anvisa, em observância ao art. 6º da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, e à RDC 55/2005. A Anvisa publica no Diário Oficial da União tanto os recolhimentos voluntários, iniciados pelas empresas, quanto os recolhimentos determinados pela própria agência. Os recolhimentos, voluntários ou não, se referem sempre a lotes específicos de medicamentos.