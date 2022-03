Avó tem 4 centavos de Valores a Receber e família faz vaquinha para evitar decepção. Na foto, fachada do Banco Central - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 10/03/2022 15:52 | Atualizado 10/03/2022 15:56

São Paulo - O anúncio do Banco Central de que brasileiros tinham dinheiro esquecido em bancos vem frustando quem está consultado o site Valores a Receber. Para evitar que a professora aposentada Rita Porto, 93 anos, se decepcionasse após descobrir que teria direito a apenas quatro centavos, a família da idosa resolveu fazer uma vaquinha. As informações foram reveladas pela Folha de SP.

Cinco filhos e cinco netos se juntaram e arrecadaram R$ 1 mil. O dinheiro foi entregue para a aposentada após virem que o valor do saque disponibilizado era irrisório. "Fomos visitá-la no dia 7 e ela estava muito eufórica para saber o valor. Foi aí que minha tia ligou dizendo que não era para contar nada, porque o valor a receber seria de R$ 0,04. Na hora demos risada, pois ela criou tanta expectativa que até nós não imaginávamos que seria só isso [4 centavos]. Foi aí que resolvemos nos juntar e abrir uma vaquinha para dar um valor aceitável", relatou a neta de Rita, Cristine Porto, ao jornal.

Ainda segundo Cristiane, a vaquinha também foi motivada pela expectativa criada pela idosa. Quando soube do resgate, Rita estava internada por insuficiência cardíaca em Manaus (AM). Então, ela pensou em utilizar o dinheiro, ainda sem saber quanto seria, para pagar os gastos com remédios, oxigênio, fisioterapia e quarto do hospital. Caso o dinheiro fosse muito bom, ainda tinha esperança de ajudar os filhos a quitarem seus apartamentos.

A aposentada não sabe que a quantia é proveniente de familiares. "Ela não teria aceitado o dinheiro se soubesse que veio da família. Ela é muito ativa e lúcida, não quer dar trabalho para ninguém", concluiu a neta.