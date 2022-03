Anvisa descobre autotestes falsificados de covid-19 - AFP

Anvisa descobre autotestes falsificados de covid-19AFP

Publicado 10/03/2022 18:57 | Atualizado 10/03/2022 19:05

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que autotestes de covid-19 da marca Novel Coronavírus (covid-19) Autoteste Antígeno foram falsificados. Diante da descoberta, o órgão determinou a apreensão e a proibição da fabricação, importação, comércio, distribuição, propaganda e uso do produto.

O autoteste original foi registrado pela empresa CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos.

O órgão alertou que o produto falsificado não tem nenhuma garantia de funcionamento ou de segurança para o consumidor. A agência também recomendou que os clientes tenham cuidado com o comércio virtual, pois apenas sites de farmácias e estabelecimentos de saúde autorizados e licenciados pelos órgãos de vigilância sanitária podem vender os produtos. O comércio de autotestes de covid-19 nas redes sociais e plataformas e-commerce é proibida.

Alerta

A Anvisa também alertou que os consumidores podem perceber as diferenças entre as embalagens do produto falsificado e do original. Uma das divergências é no número de registro do autoteste no órgão. O produto original está registrado sob o número 80859840213. Além disso, o produto falsificado tem um guia ilustrado no verso da embalagem.

Caso o consumidor encontre um autoteste com tampa de rosca sem furo para gotejamento ou um cotonete maior do que 9 cm, poderá ter a certeza de que está diante de um produto falsificado. Nesse caso, uma denúncia pode ser realizada na página da ouvidoria da Anvisa . O órgão pede que os consumidores forneçam todas as informações disponíveis, incluindo o nome do produto e do fabricante e o local de aquisição, a nota fiscal e, se possível, uma amostra do produto, para que as irregularidades sejam apuradas.